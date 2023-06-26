Глава Башкирии поручил создать праздничную атмосферу для гостей форума регионов

Глава Башкирии поручил министру культуры республики Амине Шафиковой создать на форуме регионов России и Беларуси праздничную и радостную атмосферу.

Фото №1 - Глава Башкирии поручил создать праздничную атмосферу для гостей форума регионов

Как сказал Радий Хабиров на оперативном совещании правительства, на форум приехало много молодёжи. В том числе, и спортсмены.

Все эти дни — понедельник, вторник, среда — на Советской площади, в парке Кашкадан, должны проходить мероприятия. Пусть молодежь отдохнет, давайте, создадим для них условия.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Мероприятия с участием творческих коллективов учреждений культуры запланированы на 26, 27, 28 июня. Они будут проходит с 18:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00 часов вечера. Так, сегодня на Советской площади запланирован вечер симфонической музыки.

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