Глава Башкирии поручил создать праздничную атмосферу для гостей форума регионов

Мероприятия с участием творческих коллективов учреждений культуры запланированы на 26, 27, 28 июня. Они будут проходит с 18:00 до 20:00 и с 21:00 до 22:00 часов вечера. Так, сегодня на Советской площади запланирован вечер симфонической музыки.