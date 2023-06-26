Глава Башкирии поручил модернизировать поликлиники в Уфе

Первичная медицинская помощь оказывается довольно слабо. Мне показали фотографии ряда поликлиник. Я своих детей, когда они маленькие были, водил в одну поликлинику на улице Авроры. Моим детям уже за 30. Я у главного врача спрашиваю: что-нибудь изменилось? Нет, не изменилось.

Радий Хабиров, Глава Башкирии