Глава Башкирии поручил модернизировать поликлиники в Уфе

Глава Башкирии сообщил о необходимости модернизации поликлиник в Уфе. Об этом Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании правительства региона в ЦУР.

Фото №1 - Глава Башкирии поручил модернизировать поликлиники в Уфе

Глава республики отметил, что медицинские учреждения первичной помощи не ремонтировались годами. Это негативно влияет на помощь пациентам.

Первичная медицинская помощь оказывается довольно слабо. Мне показали фотографии ряда поликлиник. Я своих детей, когда они маленькие были, водил в одну поликлинику на улице Авроры. Моим детям уже за 30. Я у главного врача спрашиваю: что-нибудь изменилось? Нет, не изменилось.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Программа по модернизации первичного звена медицинской помощи будет рассчитана на пять лет. По словам главы региона, первичную медицинскую помощь привести в порядок до 2029 года. Также в городе нужно построить как минимум две большие поликлиники.

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