Глава Башкирии поручил модернизировать поликлиники в Уфе

Глава Башкирии сообщил о необходимости модернизации поликлиник в Уфе. Об этом Радий Хабиров рассказал на оперативном совещании правительства региона в ЦУР.
Глава республики отметил, что медицинские учреждения первичной помощи не ремонтировались годами. Это негативно влияет на помощь пациентам.
Программа по модернизации первичного звена медицинской помощи будет рассчитана на пять лет. По словам главы региона, первичную медицинскую помощь привести в порядок до 2029 года. Также в городе нужно построить как минимум две большие поликлиники.