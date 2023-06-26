Радий Хабиров назвал Форум регионов России и Беларуси в Уфе главным мероприятием года

Сегодня в Уфе начинается Х Форум регионов России и Беларуси. Делегацию нашей страны возглавит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а Беларуси – председатель Совета Республики Наталья Кочанова. На форуме обсудят экономические, социальные, гуманитарные и культурные вопросы, а также подведут итоги взаимодействия и развития товарооборота, интеграций компаний.

Это главное мероприятие года, сказал Радий Хабиров сегодня на еженедельном оперативном совещании. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил создать праздничную атмосферу для гостей форума регионов России и Беларуси. В форуме планируется участие более 15 губернаторов, освещает мероприятие 406 СМИ, в том числе зарубежные и федеральные издания. Сегодня ожидается основной наплыв гостей – почти 500 человек. До этого уже приехали в столицу республики 500 участников молодежного форума. Информация по прибытию гостей обновляется. Основная деловая программа стартует завтра.