В Уфе встретили участников Международного фестиваля школьного спорта «Россия-Беларусь»

В Уфе в эти дни проходит юбилейный форум регионов России и Беларуси. В его рамках организованы совместные мероприятия двух стран в различных сферах. Так, в субботу в столице республики состоялся молодежный форум, а с 25 по 29 июня в городе пройдет Международный фестиваль школьного спорта «Россия-Беларусь». Сегодня на уфимском ж/д вокзале встретили участников спортивного мероприятия.