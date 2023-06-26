В Уфе встретили участников Международного фестиваля школьного спорта «Россия-Беларусь»

В Уфе в эти дни проходит юбилейный форум регионов России и Беларуси. В его рамках организованы совместные мероприятия двух стран в различных сферах. Так, в субботу в столице республики состоялся молодежный форум, а с 25 по 29 июня в городе пройдет Международный фестиваль школьного спорта «Россия-Беларусь». Сегодня на уфимском ж/д вокзале встретили участников спортивного мероприятия.
Команда участников фестиваля школьного спорта из Беларуси в Башкортостане впервые. Гости отведали национальные блюда чак-чак, кумыс и поблагодарили за тёплый приём. В завершение встречи представители сборной Башкортостана и сборной Беларуси сыграли футбольный товарищеский матч – матч дружбы и единства.
Международный фестиваль школьного спорта «Россия-Беларусь» пройдет в столице республики с 25 по 29 июня. Школьники разыграют медали в семи видах спорта: мини-футболе, уличном баскетболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе, бадминтоне, плавании. Состязания пройдут одновременно на трех спортивных площадках столицы Башкортостана. Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет сегодня на территории этнопарка «Ватан».