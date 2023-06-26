«Улица Дружбы»: в Уфе открылся фестиваль национальных культур

В рамках Х Форума регионов России и Беларуси в Уфе проходит фестиваль национальных культур «Улица Дружбы». Подворья десятков народов, проживающих в двух странах, расположись на улице Заки Валиди.
Что-то не виданное происходит в центре – здесь выросла целая деревня. Десятки подворий. Когда идёшь по улице, кажется, что оказываешься в такой миниатюре страны. Чуваши, марийцы, русские, татары, башкиры и, конечно, белорусы. Так получилось, что одно подворье подготовили гости из Минска, а другое построили наши, местные, родные белорусы из села Балтика Иглинского района. Стоят дома по соседству.
На улице Дружбы, коей стала Заки Валиди, можно не только смотреть на быт народов, но и поучаствовать в нем. Каждое подворье подготовило мастер-классы по своим национальным ремёслам. Это возможность окунуться в жизнь ваших предков.
Сейчас главное, чтобы погода в эти дни не подвела. Но, кажется, краски этой улицы затмят любую серость неба. А если дождь, то найти крышу над головой труда не составит. Погостить хочется у всех. Так что очень кстати фраза: «Спасибо этому дому, пойдём к другому».