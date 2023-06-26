Из Башкирии в Донбасс прибыл крупнейший гумконвой с начала лета

Главы администраций нескольких районов и городов Башкортостана привезли не только адресные посылки для своих земляков. Спецсредства, оптические прицелы с ночным видением и квадрокоптеры со смартфонами они передали через первого вице-премьера башкирского правительства Азата Бадранова в подразделения на передовой.
Также, кроме необходимых стройматериалов для укрепления блиндажей, вместе с гумконвоем на Донбасс привезли внедорожники разного типа, в том числе и баню на базе автомобиля ГАЗ-66.
После утверждения маршрутов гумконвой разделился и разъехался по всем четырем новым регионам России – ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям. Всё необходимое бойцам довезли прямо до позиций, включая стройматериалы и мобильные бани. На сегодняшний день все главы муниципалитетов уже неоднократно побывали в зоне проведения СВО, чтобы лично передать посылки своим землякам.