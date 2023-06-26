В Уфе врачи помогли бойцу СВО с немеющей рукой

В башкирской столице врачи удалили из тела бойца специальной военной операции осколок, из-за которого у него начала неметь рука. Об этом рассказал министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - В Уфе врачи помогли бойцу СВО с немеющей рукой

История началась еще три месяца назад. В зоне проведения СВО военнослужащий получил огнестрельное ранение. Первая помощь ему была оказана в военном госпитале, однако хирурги не рискнули доставать из тела пострадавшего все осколки.

Спустя некоторое время мужчина вернулся в Башкирию, затем у него начала неметь рука. Это произошло из-за того что осколок сдавливал нерв в районе шеи.

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