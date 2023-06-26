В Уфе открылась православная выставка-ярмарка «Табынская»

В уфимском ВДНХ открылась православная выставка-ярмарка «Табынская». Ее участниками стали представители десятков монастырей и храмов, причем не только российских, но и зарубежных, например, Грузии и Сирии.

Выставка продлится до 3 июля. Ежедневно в 11 часов утра прямо в павильоне будет совершаться молебен. Ну а в 18:00 будут проходить вечерние службы с участием священника.