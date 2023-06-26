Под Уфой мать семерых детей убила сожителя, который к ней приставал

Под Уфой мать семерых детей убила сожителя из-за приставаний. Ее приговорили к 8 годам заключения. Опеку над несовершеннолетними детьми оформил старший сын подсудимой.
Женщина вместе с сожителем готовила обед. Подсудимая резала мясо, когда к ней начал приставать сожитель. Местная жительница утверждает, что мужчина напугал ее, а она от неожиданности повернулась и ударила его ножом в живот. От полученного ранения несчастный скончался.
Во время расследования инцидента выяснилось, что женщина ударила сожителя ножом дважды, что явно не могло произойти случайно. Из-за этого действия подсудимой расценили не как «причинение смерти по неосторожности». Также суд учел показания детей. Старший совершеннолетний сын рассказал, что мама и ее друг постоянно распивают спиртное на деньги, которые получают в качестве детских пособий.