Куда обратиться жителям Башкирии по вопросам распространения саранчи

Специалисты говорят, что химическая борьба наиболее эффективна против личинок младших возрастов. Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы при небольшой скорости ветра. По всем вопросам можно обратиться в районные отделы филиала «Россельхозцентра» или по телефону: 8 (347) 215-17-03 в отдел защиты растений.