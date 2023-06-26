Куда обратиться жителям Башкирии по вопросам распространения саранчи

В Башкирии фиксируют появление саранчи. По словам специалистов, этому способствовала теплая апрельская погода. Уже в начале мая насекомые появились в зоне Зауралья.
Понижение температуры воздуха и ночные заморозки замедлили процесс, но с наступлением теплых дней, в третьей декаде мая и в начале июня, началось развитие саранчовых.
Специалисты говорят, что химическая борьба наиболее эффективна против личинок младших возрастов. Опрыскивание лучше проводить в утренние или вечерние часы при небольшой скорости ветра. По всем вопросам можно обратиться в районные отделы филиала «Россельхозцентра» или по телефону: 8 (347) 215-17-03 в отдел защиты растений.