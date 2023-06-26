В минстрое Башкирии прокомментировали предостережение прокуратуры

ИА «Башинформ» в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан прокомментировали ситуацию: «Вопрос завершения мероприятий по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, находится на контроле минстроя РБ. Срок завершения мероприятий программы по переселению из аварийного жилищного фонда Федеральным проектом установлен в 2025 году. Башкортостаном было принято решение о досрочном завершении программы в 2023 году. В этом году завершается реализация четвертого, завершающего этапа адресной программы РБ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы. Срок завершения реализации программы установлен не позднее 31 декабря 2023 года. Согласно соглашению, заключенному между минстроем РБ и администрацией Янаульского района РБ, срок завершения мероприятий по четвертому этапу программы — 31 декабря 2023 год. Срок 1 июля 2023 года поставлен минстроем РБ в целях опережающего завершения программы. Рисков по завершению мероприятий нет — в III квартале 2023 года программа будет досрочно закрыта».