Жители Башкирии спасли лебедя, который застрял в мазуте

В Салавате местные жители спасли жизнь лебедя, который застрял в мазуте. Перья несчастного животного слиплись из-за чёрной жижи.

Как сообщает портал Mash Batash, случайный рыбак заметил застрявшую птицу на берегу карьера. Ему удалось дозвониться до спасателей, которые оперативно прибыли по указанному местоположению. Специалисты бережно подобрали лебедя, укутали в полотенце и увезли в безопасное место.