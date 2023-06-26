Жители Башкирии спасли лебедя, который застрял в мазуте

В Салавате местные жители спасли жизнь лебедя, который застрял в мазуте. Перья несчастного животного слиплись из-за чёрной жижи.

Фото №1 - Жители Башкирии спасли лебедя, который застрял в мазуте

Как сообщает портал Mash Batash, случайный рыбак заметил застрявшую птицу на берегу карьера. Ему удалось дозвониться до спасателей, которые оперативно прибыли по указанному местоположению. Специалисты бережно подобрали лебедя, укутали в полотенце и увезли в безопасное место.

После промывки и медицинских процедур лебедь ещё будет под присмотром специалиста по выхаживанию птиц до полного восстановления.

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