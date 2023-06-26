В Уфе женщина пострадала в ДТП с автобусом и отсудила полмиллиона рублей

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в феврале 2022 года. Водитель пассажирского автобуса не убедился в безопасности пассажиров и начал движение. В этот момент женщина пыталась зайти в транспорт, но не успела. Она оказалась зажата дверьми, а после упала на проезжую часть. Автобус наехал на упавшую пассажирку и причинил её здоровью тяжкий вред.