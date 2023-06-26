В Уфе женщина пострадала в ДТП с автобусом и отсудила полмиллиона рублей

В Уфе пострадавшая в аварии с автобусом местная жительница отсудила у автопредприятия полмиллиона рублей.
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали в феврале 2022 года. Водитель пассажирского автобуса не убедился в безопасности пассажиров и начал движение. В этот момент женщина пыталась зайти в транспорт, но не успела. Она оказалась зажата дверьми, а после упала на проезжую часть. Автобус наехал на упавшую пассажирку и причинил её здоровью тяжкий вред.
Происшествие стало основанием для обращения прокуратуры в интересах пострадавшей в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд посчитал требования обоснованными и обязал предприятие выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей. А приговором суда виновнику назначено наказание по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» в виде ограничения свободы на 1 год с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.