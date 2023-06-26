Радий Хабиров призвал чиновников не забывать о текущих задачах на фоне российско-белорусского форума

Форум регионов России и Беларуси глава республики назвал главным мероприятием года. На оперативном совещании Радий Хабиров поручил правительству создать для гостей праздничную атмосферу. При этом должное внимание нужно уделять и текущей работе. Руководитель региона рассказал о программах, которые помогут в ближайшие годы привести в порядок поликлиники и дороги.
В череде праздников и мероприятий не нужно забывать и о текущих делах. Несмотря на то, что практически весь блок правительства так или иначе задействован на российско-белорусском форуме, чиновники несут ответственность за реализацию своих основных проектов. Особое внимание Радий Хабиров акцентировал на блоках строительства и ЖКХ.
Отдельно Радий Хабиров поставил задачу перед Минтрансом. Буквально накануне рабочие приступили к ремонту так называемых «фонящих» дорог. Глава республики поручил чиновникам составить список участков трасс, которые в муниципалитетах начнут делать в следующем году.
Также поэтапно в Башкортостане будут приводить в порядок поликлиники. Комплексная модернизация первичного звена начнется в следующем году. На эти цели Минфин должен изыскать необходимые средства на ближайшие пять лет.
В тесной связке с первичным звеном медицины находится диспансеризация. Правда, сегодня эту тему затронули в контексте с медицинским осмотром военнослужащих, которые находятся на боевом слаживании. Радий Хабиров отметил, что все солдаты должны пройти обследование, прежде чем отправиться в зону спецоперации. Глава республики также наградил воинов, которые сейчас находятся в Башкортостане в отпуске. Им вручили медали Шаймуратова. Радий Хабиров поблагодарил солдат за службу и в очередной раз напомнил: республика как и прежде будет прикрывать их тыл и заботиться о их семьях, пока бойцы не вернутся домой живыми и невредимыми.