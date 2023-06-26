Радий Хабиров призвал чиновников не забывать о текущих задачах на фоне российско-белорусского форума

Форум регионов России и Беларуси глава республики назвал главным мероприятием года. На оперативном совещании Радий Хабиров поручил правительству создать для гостей праздничную атмосферу. При этом должное внимание нужно уделять и текущей работе. Руководитель региона рассказал о программах, которые помогут в ближайшие годы привести в порядок поликлиники и дороги.

В череде праздников и мероприятий не нужно забывать и о текущих делах. Несмотря на то, что практически весь блок правительства так или иначе задействован на российско-белорусском форуме, чиновники несут ответственность за реализацию своих основных проектов. Особое внимание Радий Хабиров акцентировал на блоках строительства и ЖКХ.

У нас есть ряд вопросов, которые мы всем миром подтягиваем. Я прошу: если что, вы мне заранее ставьте задачу. Все, о чем мы договорились, должно быть исполнено. Дворы, подъезды, капремонт – я не буду принимать, что вы на форуме и прочее. Это ваша задача, и она никоим образом не связана с форумом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отдельно Радий Хабиров поставил задачу перед Минтрансом. Буквально накануне рабочие приступили к ремонту так называемых «фонящих» дорог. Глава республики поручил чиновникам составить список участков трасс, которые в муниципалитетах начнут делать в следующем году.

На следующей неделе я жду доклад по перечню дорог на следующий год. Мы не зря назвали программу «фонящие» дороги, то есть, где люди уже измытарились, годами ждут ремонта дорог. Такие дороги надо запускать в первую очередь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также поэтапно в Башкортостане будут приводить в порядок поликлиники. Комплексная модернизация первичного звена начнется в следующем году. На эти цели Минфин должен изыскать необходимые средства на ближайшие пять лет.

Проанализировали текущую ситуацию с материальной базой первичной медицинской помощи в Уфе. Безусловно, Уфа является флагманом для высокотехнологичной помощи. Но первичная медицинская помощь оказывается довольно слабо. Мне показали фотографии ряда поликлиник. Честно скажу, своих детей, когда маленькими были, водил в одну поликлинику на Кувыкина. Потом спросил главврача: «Что-то изменилось?». Он отвечает: «Ничего не изменилось». Так что прошу изыскать средства. Мы эту программу реализуем на пятилетку, и до 2029 года первичная медицинская помощь должна быть приведена в порядок. Уже в 2024 году должны быть выделены средства, и мы должны воочию увидеть, что начался ремонт или переезд поликлиник. Самое главное, нам нужно строительство как минимум двух поликлиник. В 2029 году программа завершается. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан