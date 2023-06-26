В Уфе открылся фестиваль школьного спорта «Россия-Беларусь»

Международный фестиваль школьного спорта официально открыт. Старт масштабному событию, которое проходит в Уфе в рамках 10-го форума регионов России и Беларуси, дали сегодня в парке «Ватан». В мероприятии принимал участие Глава Башкортостана, а также почетные гости столицы республики.

Среди них – трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и легенда советского баскетбола Иван Едешко, спортивной карьере которого посвящен художественный фильм «Движение вверх». Перед самым началом торжественной церемонии открытия он пообщался с нашими журналистами.

Спорт – это допинг для жизни, чтобы в жизни что-то сделать, чего-то добиться, стать профессионалом. И начинать надо со школ. Иван Едешко, олимпийский чемпион