В Уфе открылся фестиваль школьного спорта «Россия-Беларусь»

Международный фестиваль школьного спорта официально открыт. Старт масштабному событию, которое проходит в Уфе в рамках 10-го форума регионов России и Беларуси, дали сегодня в парке «Ватан». В мероприятии принимал участие Глава Башкортостана, а также почетные гости столицы республики.
Среди них – трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и легенда советского баскетбола Иван Едешко, спортивной карьере которого посвящен художественный фильм «Движение вверх». Перед самым началом торжественной церемонии открытия он пообщался с нашими журналистами.
В фестивале примут участие более 300 школьников из России и Беларуси. В составе команд нашей страны также представители Луганской и Донецкой народных республик, Крыма и Севастополя. Участников спортивных состязаний поприветствовал Глава Башкортостана. Радий Хабиров пожелал всем удачи.