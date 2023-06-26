В Уфе на выставке достижений народного хозяйства представили более 100 единиц техники

На выставке достижений народного хозяйства показали троллейбус с куницей для Уфы. Транспорт выедет на улицы города в этом году. Пассажирские машины представлены на экспозиции среди грузовой, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Всего более 100 единиц из регионов России и Беларуси.

На выставке более 100 машин. Это техника, которую используют в сельском хозяйстве, при укладке и очистке дорог, а также для перевозки пассажиров. Достижения в народном хозяйстве показывают шесть регионов Беларуси и 13 – России.

На выставке своё место занял белорусский трамвай. Его везли на платформе. А вот на троллейбусе часть пути проехали самостоятельно. Автономный ход составляет несколько десятков километров. Это совместный проект России и Беларуси. После выставки машины отправят сразу в работу – в Пензу, Новосибирск. А зелёные троллейбусы с куницей в этом году начнут возить уфимских пассажиров.