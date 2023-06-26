В Уфе на выставке достижений народного хозяйства представили более 100 единиц техники

На выставке достижений народного хозяйства показали троллейбус с куницей для Уфы. Транспорт выедет на улицы города в этом году. Пассажирские машины представлены на экспозиции среди грузовой, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Всего более 100 единиц из регионов России и Беларуси.
На выставке более 100 машин. Это техника, которую используют в сельском хозяйстве, при укладке и очистке дорог, а также для перевозки пассажиров. Достижения в народном хозяйстве показывают шесть регионов Беларуси и 13 – России.
На выставке своё место занял белорусский трамвай. Его везли на платформе. А вот на троллейбусе часть пути проехали самостоятельно. Автономный ход составляет несколько десятков километров. Это совместный проект России и Беларуси. После выставки машины отправят сразу в работу – в Пензу, Новосибирск. А зелёные троллейбусы с куницей в этом году начнут возить уфимских пассажиров.
Кроме техники на колёсах – оборудование стационарное. Например, доильный аппарат. Также жителям и гостям Уфы показывают, с помощью каких машин обрабатывают и удобряют поля. В ряду с туймазинскими «КамАЗами» – липецкие электроавтомобили. Крупная сельхозтехника из Беларуси сконцентрирована на площадке рядом с вышкой телецентра. Комбайны здесь, кстати, обрели имена. Машины назвали в честь героев Башкортостана и Беларуси. «Шаймуратов», «Муртазин» и «Лизюков» будут бороться за урожай. Совершать подвиги на поле уже без боя.