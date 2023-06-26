В Башкирии в медучреждения поставили 418 единиц оборудования

В медицинские учреждения Башкирии в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило 418 единиц специализированного оборудования.
Так, по программе ««Модернизация первичного звена» в больницы поступило 350 единиц оборудования, по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — 41, в рамках «Борьбы с онкологическими заболеваниями» — 27.
Красноусольская центральная районная больница пополнилась системой эндоскопической визуализации. Современный видеокомплекс обладает передовыми технологическими возможностями, которые позволяют получать чёткие и детализированные изображения.
Удобный и эргономичный дизайн CV-170 облегчает его использование во время процедур. Система совместима с различными типами эндоскопов и аксессуаров, что делает ее гибкой и адаптивной к различным клиническим ситуациям. Система эндоскопической визуализации помогает исследовать верхние и нижние отделы желудочно-кишечного тракта, а также диагностировать заболевания дыхательных путей. На оборудовании более чётко видно сосуды и небольшие образования, кроме того, есть возможность провести видео- и фотофиксацию хода исследования.
В Башкортостане в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются семь региональных проектов, направленных на улучшение качества, доступности и комфортности медицинской помощи. Кроме этого Министерство здравоохранения республики является соисполнителем региональных проектов национального проекта «Демография» по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и системной поддержке граждан старшего поколения.