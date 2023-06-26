В Башкирии в медучреждения поставили 418 единиц оборудования

Удобный и эргономичный дизайн CV-170 облегчает его использование во время процедур. Система совместима с различными типами эндоскопов и аксессуаров, что делает ее гибкой и адаптивной к различным клиническим ситуациям. Система эндоскопической визуализации помогает исследовать верхние и нижние отделы желудочно-кишечного тракта, а также диагностировать заболевания дыхательных путей. На оборудовании более чётко видно сосуды и небольшие образования, кроме того, есть возможность провести видео- и фотофиксацию хода исследования.