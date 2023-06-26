В Башкирии женщина убила возлюбленного, который избил её

В Нефтекамске перед судом предстала 54-летняя местная жительница. Женщину обвинили в убийстве сожителя.

Фото №1 - В Башкирии женщина убила возлюбленного, который избил её

В декабре прошлого года между возлюбленными произошла ссора, во время которой мужчина сильно избил сожительницу. В качестве защиты женщина начала обороняться ножом. Она нанесла несколько ударов по его различным частям тела – от ранений мужчина скончался.

Подсудимая свою вину в умышленном убийстве не признала, но в содеянном раскаялась. Суд пришел к выводу, что действия обвиняемой подлежат переквалификации в другую статью – убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года.

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