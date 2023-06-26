В Уфе на фестивале «Улица Дружбы» проходят мастер-классы народных умельцев

Прикоснуться к старинным ремеслам, древним техникам предлагают умельцы на фестивале национальных культур «Улица Дружбы». Он проходит в рамках Х Форума регионов России и Беларуси в Уфе.

Подворья десятков народов, проживающих в двух странах, расположились на улице Заки Валиди. Башкирские мастерицы научат ткать ковры и готовить шерсть для носков, гости из Иркутской области помогут сделать оберег из конских волос, белорусы научат правильно готовить драники и посветят в нюансы гончарного дела и соломоплетения.