Телеканал БСТ покажет прямую трансляцию фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе

В первый день форума регионов России и Беларуси стартует международный фестиваль «Сердце Евразии». В Уфе он пройдет уже в седьмой раз у Конгресс-холла. Первый день опен-эйра будет посвящен музыке советского кинематографа.
Завтра на площадке пройдет «Славянский базар», а завершится фестиваль «Симфонической ночью». Хедлайнерами концерта сегодня станут Лариса Долина и Дмитрий Харатьян. Вход на концерт бесплатный.
Мероприятие продлится с 18 до 23 часов. Для тех, у кого нет возможности посетить его, на телеканале БСТ будет идти прямая трансляция фестиваля.