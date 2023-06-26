Артисты из Башкирии дали концерт перед мобилизованными в Самарской области

- Нам было важно поддержать и порадовать наших земляков, подарить им немного своего тепла и участия. Мы постарались укрепить боевой дух наших ребят и пожелали всем скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми, - рассказала заслуженная артистка Башкортостана Ольга Бовен.