Артисты из Башкирии дали концерт перед мобилизованными в Самарской области

Актеры Русского драматического театра из Стерлитамака выступили перед мобилизованными в Самарской области. В месте боевого слаживания артисты подготовили специальную программу, куда вошли патриотические и бардовые песни.
Актеры Светлана Гиниятуллина, Ольга Бовен и Владислав Петухов представлением и своим творчеством поддержали наших земляков, которых в настоящее время готовят на военную службу. Концерт в рамках акции «Своих не бросаем» начался с пожеланий удачи и успешного выполнения задач.
- Нам было важно поддержать и порадовать наших земляков, подарить им немного своего тепла и участия. Мы постарались укрепить боевой дух наших ребят и пожелали всем скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми, - рассказала заслуженная артистка Башкортостана Ольга Бовен.
Патриотические акции в поддержку военных проходят регулярно и повсеместно. Это помогает укрепить боевой дух, сплотить команду и вселить уверенность в успехе.