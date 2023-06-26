В Уфе осудили бывших полицейских за вымогательство, мошенничество и хранение боеприпасов

По информации Следственного комитета Башкирии, в группу вымогателей входили бывшие сотрудники полиции. В 2018 году в Уфе подсудимые задержали местного жителя и под угрозой обнаружения у него в автомобиле наркотиков и последующим стали вымогать у него деньги.

Мужчина под действием угроз и психологическим давлением передал злоумышленникам 257 тысяч рублей, 12 подарочных сертификатов на общую сумму 60 тысяч рублей. По такой же схеме преступники задерживали граждан еще три раза. Кроме того, двое бывших стражей закона за денежное вознаграждение помогли местному жителю инсценировать ДТП.

Осенью 2018 года подозреваемых задержали. У одного из фигурантов обнаружили боеприпасы, которые он незаконно хранил. Оба мужчины были уволены из МВД. В отношении экс-полицейских было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий, в том числе совершенное с применением насилия», «Вымогательство», «Мошенничество в сфере страхования и пособничество в его совершении» и «Незаконное хранение боеприпасов». Оба преступника не признали свою вину. Бывших полицейских приговорили к восьми и семи годам в колонии общего режима. Сообщник был осужден на три года колонии. Также с подсудимых взыскали 200 тысяч рублей компенсации.