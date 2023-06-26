В Башкирии в 1,5 раза увеличилось количество самозанятых граждан. Об этом 26 июня сообщила глава Минфина республики Лира Игтисамова.

По данным ведомства, к лету текущего года было зарегистрировано около 150 тысяч самозанятых жителей региона. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.