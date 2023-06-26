Сегодня в Уфе стартовал Международный фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь». Более 300 ребят из двух стран приехали в столицу республики на состязания в семи видах спорта. Масштабное событие проходит в рамках десятого форума регионов России и Беларуси. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась сегодня в этнопарке «Ватан».
Музыкальными номерами и акробатическим шоу Уфа встретила участников международного фестиваля школьного спорта. В столицу республики приехали ребята из разных регионов России. Среди команд также представители Луганской и Донецкой народных республик. Солидная делегация школьников прибыла из Беларуси.
Молодёжную команду братской Республики Беларусь, а также школьников из разных регионов России поприветствовал Глава Башкортостана. На торжественной церемонии открытия Радий Хабиров пожелал удачи юным спортсменам.
В церемонии открытия фестиваля участие принимали и почётные гости. Среди них – трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и легенда советского баскетбола Иван Едешко, спортивной карьере которого посвящен художественный фильм «Движение вверх». Они высоко оценили организацию фестиваля в Уфе.
Ирина Роднина отметила, что школьный спорт впервые участвует в форуме регионов России и Беларуси. В рамках фестиваля планируется проведение соревнований по семи видам, в том числе баскетбол 3 на 3, волейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахматы, плавание и бадминтон.
Международный фестиваль школьного спорта официально открыт. 372 школьника из России и Беларуси на протяжении трех дней будут выявлять между собой сильнейших. Состязания пройдут на трёх площадках Уфы.