Беспилотные тракторы и трамвай с куницей: в Уфе открылась выставка техники и транспорта

На выставке достижений народного хозяйства в рамках Форума России и Беларуси показали троллейбус с куницей для Уфы. Транспорт выедет на улицы города в этом году. Пассажирские машины представлены на экспозиции среди грузовой, сельхоз и коммунальной техники. Всего более ста единиц из регионов России и Беларуси. Приехали представители более 30 организаций.

Беспилотные тракторы собирают в Беларуси. Пока единично, в Башкортостане производства данной модели нет. Уже пять лет техника проходит испытания. В прошлом году беспилотник вывезли в поле. Следующая ступень – серийное производство.

На выставке более ста машин. Это техника, которую используют в сельском хозяйстве, при укладке и очистке дорог, а также для перевозки пассажиров. Между Башкортостаном и Беларусью за последние 10 лет реализуется 17 протоколов и соглашений в области машиностроения.

На выставке своё место занял белорусский трамвай. Его везли на платформе. А вот на троллейбусе часть пути проехали самостоятельно. Автономный ход составляет несколько десятков километров. Это совместный проект России и Беларуси. После выставки машины отправят сразу в работу – в Пензу и Новосибирск. А зелёные троллейбусы с куницей в этом году начнут возить уфимских пассажиров.

Ещё дальше уехать можно благодаря кооперации других предприятий двух стран. Не зря говорят: если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти далеко, идите вместе. Налажена поставка высокопроходимых машин из Беларуси, в России открыты официальные сервисные центры. Помимо привычных грузовых и прицепных автомобилей, теперь ещё и мобильные офисы – сотрудничество налаживать можно на колёсах и даже там, где это казалось прежде невозможным.