Беспилотные тракторы и трамвай с куницей: в Уфе открылась выставка техники и транспорта

На выставке достижений народного хозяйства в рамках Форума России и Беларуси показали троллейбус с куницей для Уфы. Транспорт выедет на улицы города в этом году. Пассажирские машины представлены на экспозиции среди грузовой, сельхоз и коммунальной техники. Всего более ста единиц из регионов России и Беларуси. Приехали представители более 30 организаций.
Беспилотные тракторы собирают в Беларуси. Пока единично, в Башкортостане производства данной модели нет. Уже пять лет техника проходит испытания. В прошлом году беспилотник вывезли в поле. Следующая ступень – серийное производство.
На выставке более ста машин. Это техника, которую используют в сельском хозяйстве, при укладке и очистке дорог, а также для перевозки пассажиров. Между Башкортостаном и Беларусью за последние 10 лет реализуется 17 протоколов и соглашений в области машиностроения.
На выставке своё место занял белорусский трамвай. Его везли на платформе. А вот на троллейбусе часть пути проехали самостоятельно. Автономный ход составляет несколько десятков километров. Это совместный проект России и Беларуси. После выставки машины отправят сразу в работу – в Пензу и Новосибирск. А зелёные троллейбусы с куницей в этом году начнут возить уфимских пассажиров.
Ещё дальше уехать можно благодаря кооперации других предприятий двух стран. Не зря говорят: если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти далеко, идите вместе. Налажена поставка высокопроходимых машин из Беларуси, в России открыты официальные сервисные центры. Помимо привычных грузовых и прицепных автомобилей, теперь ещё и мобильные офисы – сотрудничество налаживать можно на колёсах и даже там, где это казалось прежде невозможным.
Кроме техники на колёсах – оборудование стационарное. Например, доильный аппарат. Также жителям и гостям Уфы показывают, с помощью каких машин обрабатывают и удобряют поля. Рядом с туймазинскими КамАЗами – липецкие электроавтомобили. Крупная сельхозтехника из Беларуси сконцентрирована на площадке перед телецентром. Комбайны здесь, кстати, обрели имена. Машины назвали в честь героев Башкортостана и Беларуси. «Шаймуратов», «Муртазин» и «Лизюков» будут бороться за урожай. Совершать подвиги на поле уже без боя.