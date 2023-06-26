В Уфе стартовал VII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Радий Фаритович Хабиров был главой Красногорска в Подмосковье – города, в котором я живу. Он служил там всего год, но успел сделать очень многое для города. Для меня особенно почетно и приятно бывать здесь, в том числе и потому что Радий Фаритович руководит этим регионом. Ну и, конечно, здесь очень самобытные люди, земля, культура. Замечательно, что здесь происходят такие события, как сегодняшний фестиваль.

Дмитрий Харатьян, народный артист России