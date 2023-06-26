В Уфе стартовал VII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

«Сердце Евразии» застучало в Уфе в седьмой раз. Вместе с Форумом регионов России и Беларуси стартовал и международный фестиваль искусств. По традиции масштабный концерт под открытым небом проходит в амфитеатре парка «Ватан» перед Конгресс-холлом.

Первый день «Сердца Евразии» посвятили музыке советского и российского кинематографа. Хедлайнерами вечера стали Лариса Долина и  Дмитрий Харатьян.

Радий Фаритович Хабиров был главой Красногорска в Подмосковье – города, в котором я живу. Он служил там всего год, но успел сделать очень многое для города. Для меня особенно почетно и приятно бывать здесь, в том числе и потому что Радий Фаритович руководит этим регионом. Ну и, конечно, здесь очень самобытные люди, земля, культура. Замечательно, что здесь происходят такие события, как сегодняшний фестиваль.

Дмитрий Харатьян, народный артист России

Сегодня Уфа впервые примет фестиваль «Славянский базар», хедлайнерами станут Таисия Повалий и группа «Песняры». А в финальный день «Сердца Евразии» любители академической музыки окунутся в атмосферу «Симфонической ночи».

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