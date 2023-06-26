В Уфе стартовал VII Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

«Сердце Евразии» застучало в Уфе в седьмой раз. Вместе с Форумом регионов России и Беларуси стартовал и международный фестиваль искусств. По традиции масштабный концерт под открытым небом проходит в амфитеатре парка «Ватан» перед Конгресс-холлом.
Первый день «Сердца Евразии» посвятили музыке советского и российского кинематографа. Хедлайнерами вечера стали Лариса Долина и Дмитрий Харатьян.
Сегодня Уфа впервые примет фестиваль «Славянский базар», хедлайнерами станут Таисия Повалий и группа «Песняры». А в финальный день «Сердца Евразии» любители академической музыки окунутся в атмосферу «Симфонической ночи».