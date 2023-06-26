В Омске разработали двигатель, работающий на спирто-водяной смеси

В Омске разработали двигатели для малых космических аппаратов, которые могут работать на воде и спирте. Занимались разработкой ученые Омского государственного технического университета.

Изобретение позволит создать маневрирующие орбитальные группировки спутников. В настоящее время топливом для двигательных установок служит фреон, изобутан и другие вредные виды газа. Научные сотрудники из Омска предложили конструкцию двигателя, которая сможет работать на полностью безопасной для человека спирто-водяной смеси.