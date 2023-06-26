Трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин оценил ход строительства Центра борьбы в Уфе. Также посмотреть на спортсооружение пришли гости десятого Форума регионов России и Беларуси – прославленные чемпионы Ирина Роднина и Иван Едешко.

Один из крупнейших объектов страны возводится к 450-летию столицы республики. Работы на строительной площадке ведутся каждый день. Уникальность его в том, что здесь будут тренироваться не только мастера спорта. Заниматься фитнесом, посещать бассейн, кафе и рестораны внутри дворца смогут обычные горожане.