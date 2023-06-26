Александр Карелин оценил ход строительства Центра борьбы в Уфе

Трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин оценил ход строительства Центра борьбы в Уфе. Также посмотреть на спортсооружение пришли гости десятого Форума регионов России и Беларуси –  прославленные чемпионы Ирина Роднина и Иван  Едешко.

Один из крупнейших объектов страны возводится к 450-летию столицы республики. Работы на строительной площадке ведутся каждый день. Уникальность его в том, что здесь будут  тренироваться не только мастера спорта. Заниматься фитнесом, посещать бассейн, кафе и рестораны внутри дворца смогут обычные горожане.

Центр борьбы будет многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды борьбы – от классической греко-римской и национального курэша до грэпплинга и панкратиона.

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