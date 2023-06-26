В Уфе прошёл четвертый международный заплыв по реке Белой серии X-Waters

В этом году в нём приняли участие 550 пловцов из 80 городов России. Попробовать свои силы на открытой воде приехали спортсмены из Беларуси и Южной Африки. В X-Waters заплыв проходит на время, однако большинство участников плывут не на результат, а чтобы преодолеть себя.

У участников заплыва на 3,5 километра последние приготовления перед стартом. Съесть энергетический батончик, размяться, поправить гидрокостюм, надеть шапочку и очки. Погода довольно прохладная, поэтому волнение перед стартом есть у всех спортсменов.

Мастерам разминка не нужна, а другим она не поможет. Сам для себя по утрам плаваю в бассейне, 1000-1500, сейчас, думаю, легко преодолеем это дело. Никита Щемилинин, участник заплыва

На дистанции 3,5 км собралось больше ста пловцов. Для кого-то это первый заплыв в жизни, другие спортсмены гораздо опытнее. Екатерина Буркова из Екатеринбурга начала плавать в 50 лет. Сейчас ей 54, и она приехала уже на свой третий заплыв в Уфу.

Это подвиг для меня, для моих знакомых, близких друзей. Тем более сегодня такая бодрящая водичка, но как писали ребята-спортсмены, холодная вода – горячее сердце. Я желаю всем хорошего заплыва. Екатерина Буркова, участница заплыва /г. Екатеринбург/

А это старт на пять километров. В этом году он стал самым массовым, на заплыв от Кооперативной поляны заявились 155 спортсменов. Старты всех спортсменов были разбиты по времени и пяти локациям. В этом году появилась новая дистанция на двадцать километров, и места на неё были раскуплены быстрее всех.

На самом деле были мысли по этому поводу, что прохладно, что делать с участниками. Можно посмотреть на их лица, и все поймут, что довольны, они молодцы, справились. Дмитрий Бабин, организатор заплыва

На самом деле, плыть в открытой воде не так уж и сложно. Самое главное – выйти на течение реки Белой, а дальше оно само будет нести спортсмена по дистанции. На протяжении всего заплыва рядом с участниками находятся спасатели и координаторы, подсказывающие направление движения.

Когда расплылись, полегче стало, вода несет, течение несет или нет, не понимаешь, останавливаться не хочется, хочется все время плыть, вода родная. Ильдар Маняпов, участник заплыва

На дистанции два километра заплыв в какой-то момент едва ли не превратился в забег из-за обмельчавшей реки. Но уже на глубине течение подхватило участников и понесло к финишу.

Я год назад начала, вернулась в плавание, мой тренер очень давно плывет на открытой воде, у меня был целый год подготовиться, первый раз в Уфе. У нас один тренер, который мотивировал и готовил. Очень комфортно, прохладно, но пойдёт. Анастасия Козлова и Ольга Чиглинцева, участницы заплыва

В этом году в Башкирии организаторы проведут ещё один заплыв – на озере Банном. В программе дистанции 1, 2, 4 и 8 километров.

Будет жара июльская, будет фестиваль MMK Wild FEST, будет трейл и обширная программа, заплывы на сапах, будем рады видеть, очень весело. Элина Гайнуллина, директор по развитию серии стартов Х-Waters в Уфе