В Уфе прошёл четвертый международный заплыв по реке Белой серии X-Waters

В этом году в нём приняли участие 550 пловцов из 80 городов России. Попробовать свои силы на открытой воде приехали спортсмены из Беларуси и Южной Африки. В X-Waters заплыв проходит на время, однако большинство участников плывут не на результат, а чтобы преодолеть себя.
У участников заплыва на 3,5 километра последние приготовления перед стартом. Съесть энергетический батончик, размяться, поправить гидрокостюм, надеть шапочку и очки. Погода довольно прохладная, поэтому волнение перед стартом есть у всех спортсменов.
На дистанции 3,5 км собралось больше ста пловцов. Для кого-то это первый заплыв в жизни, другие спортсмены гораздо опытнее. Екатерина Буркова из Екатеринбурга начала плавать в 50 лет. Сейчас ей 54, и она приехала уже на свой третий заплыв в Уфу.
А это старт на пять километров. В этом году он стал самым массовым, на заплыв от Кооперативной поляны заявились 155 спортсменов. Старты всех спортсменов были разбиты по времени и пяти локациям. В этом году появилась новая дистанция на двадцать километров, и места на неё были раскуплены быстрее всех.
На самом деле, плыть в открытой воде не так уж и сложно. Самое главное – выйти на течение реки Белой, а дальше оно само будет нести спортсмена по дистанции. На протяжении всего заплыва рядом с участниками находятся спасатели и координаторы, подсказывающие направление движения.
На дистанции два километра заплыв в какой-то момент едва ли не превратился в забег из-за обмельчавшей реки. Но уже на глубине течение подхватило участников и понесло к финишу.
В этом году в Башкирии организаторы проведут ещё один заплыв – на озере Банном. В программе дистанции 1, 2, 4 и 8 километров.
Самые яркие эмоции у пловцов, конечно, на финише. Они преодолели себя, обновили свои личные рекорды и готовы к новым вызовам.