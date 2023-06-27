В Башкирии представили новый способ накопления информации на молекуле ДНК

С его помощью данные могут храниться тысячелетиями. До этого во всем мире использовали природный ДНК. Он хранился в растворе и был подвержен разрушению ферментами.
В новом методе применят короткие молекулы ДНК неприродного происхождения. Их химически синтезируют. Таким образом, они будут содержаться в твердых поверхностях в виде ДНК-чипов.
Кроме того, ученые планируют изготовить их прототипы, на которых будет закодирована фраза «Уфе – 450!» Финалисты конкурса «Сильные идеи для нового времени» сначала анализировали подходы изучения коллег из США.