В музей Башкирии передали предметы из зоны СВО

В Татышлинском историко-краеведческом музее появились новые экспонаты. Они были привезены из зоны СВО активистом Венером Сафиным, который недавно вернулся на Родину.

Мужчина ранее сделал непростой выбор: будучи отцом четверых детей записался в батальон имени Минигали Шаймуратова. В ходе боевых действий Сафин был ранен, после чего демобилизован домой. Однако, несмотря на ранение, мужчина продолжает помогать своим боевым товарищам.

Накануне он сопровождал очередной гуманитарный конвой. Именно в этот момент у него и возникла идея доставить домой экспонаты из зоны СВО.