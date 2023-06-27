В музей Башкирии передали предметы из зоны СВО

В Татышлинском историко-краеведческом музее появились новые экспонаты. Они были привезены из зоны СВО активистом Венером Сафиным, который недавно вернулся на Родину.
Мужчина ранее сделал непростой выбор: будучи отцом четверых детей записался в батальон имени Минигали Шаймуратова. В ходе боевых действий Сафин был ранен, после чего демобилизован домой. Однако, несмотря на ранение, мужчина продолжает помогать своим боевым товарищам.
Накануне он сопровождал очередной гуманитарный конвой. Именно в этот момент у него и возникла идея доставить домой экспонаты из зоны СВО.
«Это кружка, каска, бронежилет, военный компас, патроны охолощенные от ДШК и осколки от ствольной артиллерии и миномета. Также воины поделились армейским пайком, соком, тушенкой», - написал в своих соцсетях глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов.