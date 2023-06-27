В Башкирии пьяный водитель погубил своего соседа

Накануне в Зианчуринском районе Башкирии произошла смертельная авария - пьяный водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и съехал в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В тот день житель села Баишево отмечал свой день рождения. Он решил съездить на машине в магазин за порцией алкоголя и взял с собой 61-летнего соседа.
Именинник сел за руль «Лады Калины» и направился в сторону деревни Актавлетово. Мужчины были не пристегнуты, ехали в дождь на высокой скорости. По дороге водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм пассажир скончался на месте аварии.
Виновнику ДТП оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.
Фото: ГИБДД по РБ.