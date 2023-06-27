В Башкирии пьяный водитель погубил своего соседа

Именинник сел за руль «Лады Калины» и направился в сторону деревни Актавлетово. Мужчины были не пристегнуты, ехали в дождь на высокой скорости. По дороге водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм пассажир скончался на месте аварии.