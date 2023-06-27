В Уфе за попытку использования коммерческой тайны осудили экс-сотрудницу банка

В башкирской столице за попытку использования коммерческой тайны суд вынес приговор экс-сотруднице банка. Ее оштрафовали на 200 тысяч рублей, а также на полтора года запретили занимать некоторые должности в банковской сфере.

Фото №1 - В Уфе за попытку использования коммерческой тайны осудили экс-сотрудницу банка

В октябре прошлого года перед увольнением женщина для последующего использования в личных целях скопировала с рабочего компьютера на электронный носитель базу данных клиентов и сведения о реализуемых проектах.

Подсудимая частично признала вину в совершении преступления, сообщили в пресс-службе прокуратуры Советского района Уфы.

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