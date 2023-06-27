Появились подробности гибели 7-летнего мальчика под колесами поезда в Башкирии

Глава ГК РБ по ЧС Фарит Гумеров в ходе оперативного совещания прокомментировал семилетнего ребенка под колесами поезда в Чишминском районе.

Трагедия произошла 19 июня. Ребенок приехал в гости к бабушек и пошел гулять с друзьями. В на станции Шингак-Куль районе ЖД перехода дети заигрались, и не заметили приближающийся поезд. Ребенок растерялся, его сбила выступающая часть локомотива. От полученных травм он скончался на месте трагедии.