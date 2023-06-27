Уфа впервые примет фестиваль «Славянский базар»

Впервые фестиваль «Славянский базар» пройдет в Уфе. Мероприятие состоится в рамках проведения Х Форума регионов России и Беларуси. Хедлайнерами станут Таисия Повалий и группа «Песняры».
А в течение дня на разных площадках Конгресс-холла и Госсобрания республики организованы заседания круглого стола, стратегические сессии по обмену опытом, запланированы подписания соглашений и договоров в разных сферах. Работает выставка достижений народного хозяйства регионов России и Беларуси.
И сегодня вечером в Уфе установят рекорд, собравшись в самый массовый хоровод круг в круге в национальных костюмах. В нем примут участие представители всех 54 районов и девяти городов Башкортостана, также к хороводу присоединились гости форума.