Жители нескольких районов Уфы останутся без водоснабжения

Жители нескольких районов Уфы останутся без воды. Об этом рассказали в пресс-службе "Уфаводоканала".
28 июня с 10:30 до 17:30 из-за замены пожарного гидранта будет отключена водопроводная линия на Лесном проезде.
29 июня с 10:00 до 20:00 в связи с работами по замене на аварийном участке транзитного водопровода будет отключено водоснабжение по улице Касимовская, 10 и 10/1. Также холодной воды останутся детский сад №24 по улице Красноводская, 11 и общежитие по улице Губайдуллина, 7.
30 июня жители домов на улицах Колгуевская и Пугачева останутся и без холодного, и без горячего водоснабжения из-за промывки построенного водопровода