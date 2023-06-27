Жители нескольких районов Уфы останутся без водоснабжения

29 июня с 10:00 до 20:00 в связи с работами по замене на аварийном участке транзитного водопровода будет отключено водоснабжение по улице Касимовская, 10 и 10/1. Также холодной воды останутся детский сад №24 по улице Красноводская, 11 и общежитие по улице Губайдуллина, 7.