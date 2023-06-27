В Уфе откроется первый в России магазин белорусской одежды «Коминтерн»

Пока западные бренды уходят из России, их места занимают бренды дружественных стран. Так, например, гомельское предприятие «Коминтерн» специализируется на выпуске классических мужских костюмов – до тысячи комплектов в день. Это один из крупнейших производителей в Беларуси.

Не так давно на фабрике начали шить мужские пальто и куртки. А в прошлом году представили первую коллекцию женской одежды. Здесь также осваивают выпуск школьной формы. Основной потребитель продукции – Россия. Доля составляет примерно 70%. При этом до сегодняшнего дня в стране не было ни одного фирменного магазина.

Идея развивать собственную торговую сеть у руководства фабрики была давно. Начать с республики Башкортостан предложил Радий Хабиров в ходе посещения предприятия во время рабочей поездки в Гомельскую область. Первый магазин «Коминтерна» открылся в торговом центре «Мега» в Уфе.