Фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь»: как прошел первый соревновательный день

Накануне в Уфе стартовал Международный фестиваль школьного спорта «Россия – Беларусь». Более 300 ребят из двух стран приехали в столицу республики на состязания. Масштабное событие впервые проходит в рамках 10-го форума регионов России и Беларуси. Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в этнопарке «Ватан». Соревнования проводятся на разных площадках по семи видам спорта. Некоторым командам уже удалось выбиться в лидеры. Другие намерены сделать это сегодня. С какими подарками приехали в Уфу гости из Беларуси и как прошел первый соревновательный день?

Так выглядит радость после первой победы на турнире в Уфе. Школьники из белорусского Гомеля выиграли у сверстников из ДНР в непростом трехсетовом матче. Несмотря на усталость, школьники из Беларуси проявили характер и одержали победы в своих матчах в первый день соревнований. Всего в этом виде спорта за победу борются 11 коллективов.

Участники – не профессионалы, а любители. У большинства из них вообще нет спортивного разряда, а занимаются ребята в секциях при школе. Так, Семен Фирсов из Саратовской области в настольном теннисе еще новичок. За его плечами пока нет ни одной победы. И принимает участие в соревнованиях он впервые.