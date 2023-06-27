В Башкирии мужчина избил сожительницу и оставил ее умирать в прихожей

В Белебеевском районе Башкирии мужчина жестоко избил свою сожительницу и оставил ее умирать в коридоре. Суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы, а также взыскал в пользу матери погибшей 300 тысяч рублей.

В тот день сожители распивали спиртные напитки, и в ходе застолья между ними вспыхнула ссора. Подсудимый избил несчастную, поставил ей множество синяков и ссадин, сломал ребро. Она жаловалась на сильную боль и не могла самостоятельно передвигаться. Мужчина выгнал полуголую возлюбленную в холодную прихожую, а сам отправился спать. Уже на утро она не подавала признаков жизни.