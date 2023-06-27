Радий Хабиров и Юрий Воробьев посетили Уфимский хоспис

Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев посетили республиканский хоспис. Они осмотрели обустройство детского блока, столовой, а также бассейн и другие помещения комплекса.

Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из них предназначены для детей. Для родителей и родственников предусмотрели гостевые комнаты. Каждая из них имеет отдельный выход на улицу. В хосписе создали атмосферу уюта и тепла благодаря домашнему интерьеру. На прилегающей территории есть прогулочная зона и детская адаптивная площадка.