В Башкирии запущено производство беспилотного авиакомплекса «Агродрон А60-Х»

Сегодня в Башкирии запущено уникальное производство беспилотного авиакомплекса «Агродрон А60-Х». Старт производству дали Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. 

Фото №1 - В Башкирии запущено производство беспилотного авиакомплекса «Агродрон А60-Х»

Высокие гости посетили специальный павильон, где осмотрели продукцию, которую производитель планирует к выпуску. По словам руководителя совместного предприятия Беларуси и Китая «Авиационные технологии и комплексы» Юрия Леоновца, проект такого агродрона для них стал знаковым и инновационным. 

Разработка велась, начиная с 2020 года, в рамках государственной научно-технической программы и начиналась практически с нуля.

«В Башкортостане мы начали активно сотрудничать с компанией «Геоскан – Уфа». Основной упор мы делаем на развитие производственной кооперации в рамках технологий, производственного оборудования, созданию испытательного центра и потом уже обучению производства. Мы уже запустили в вашем кластере беспилотной авиации производственную линию по сборке, испытаниям и сборке всех типов дронов. Четыре БПЛА мы уже здесь выпустили, башкирские специалисты на следующей неделе едут в Беларусь для обучения производственным процессам и пилотированию дронов», - отметил Юрий Леоновец.

По его словам, беспилотный авиационный комплекс «Агродрон А60-Х» предназначен для внесения средств защиты растений по технологии ультрамалообъемного опрыскивания. Комплекс создан для повышения производительности труда и качества агрохимической защиты сельскохозяйственных культур, в том числе в условиях, когда применение наземной техники затрудненно или нецелесообразно.

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