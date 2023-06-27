В Башкирии запущено производство беспилотного авиакомплекса «Агродрон А60-Х»

Сегодня в Башкирии запущено уникальное производство беспилотного авиакомплекса «Агродрон А60-Х». Старт производству дали Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.
Высокие гости посетили специальный павильон, где осмотрели продукцию, которую производитель планирует к выпуску. По словам руководителя совместного предприятия Беларуси и Китая «Авиационные технологии и комплексы» Юрия Леоновца, проект такого агродрона для них стал знаковым и инновационным.
Разработка велась, начиная с 2020 года, в рамках государственной научно-технической программы и начиналась практически с нуля.
«В Башкортостане мы начали активно сотрудничать с компанией «Геоскан – Уфа». Основной упор мы делаем на развитие производственной кооперации в рамках технологий, производственного оборудования, созданию испытательного центра и потом уже обучению производства. Мы уже запустили в вашем кластере беспилотной авиации производственную линию по сборке, испытаниям и сборке всех типов дронов. Четыре БПЛА мы уже здесь выпустили, башкирские специалисты на следующей неделе едут в Беларусь для обучения производственным процессам и пилотированию дронов», - отметил Юрий Леоновец.
По его словам, беспилотный авиационный комплекс «Агродрон А60-Х» предназначен для внесения средств защиты растений по технологии ультрамалообъемного опрыскивания. Комплекс создан для повышения производительности труда и качества агрохимической защиты сельскохозяйственных культур, в том числе в условиях, когда применение наземной техники затрудненно или нецелесообразно.