В Башкирии запущено производство беспилотного авиакомплекса «Агродрон А60-Х»

«В Башкортостане мы начали активно сотрудничать с компанией «Геоскан – Уфа». Основной упор мы делаем на развитие производственной кооперации в рамках технологий, производственного оборудования, созданию испытательного центра и потом уже обучению производства. Мы уже запустили в вашем кластере беспилотной авиации производственную линию по сборке, испытаниям и сборке всех типов дронов. Четыре БПЛА мы уже здесь выпустили, башкирские специалисты на следующей неделе едут в Беларусь для обучения производственным процессам и пилотированию дронов», - отметил Юрий Леоновец.