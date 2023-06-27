Радий Хабиров: «Будущее – за беспилотной авиацией»

Мы только начинаем реализацию этой инициативы. У нас уже есть беспилотный летательный аппарат БАС-200, который выпускают в Кумертау. Наша задача – создать в Уфе единый центр компетенций. Будущее – за беспилотной авиацией.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан