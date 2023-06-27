Радий Хабиров: «Будущее – за беспилотной авиацией»

Сегодня в Уфе Радий Хабиров и Юрий Воробьёв посетили павильон кластера беспилотной авиации и осмотрели образцы летательных аппаратов, которые планируется выпускать на площадке. Главе Башкирии и зампредседателя Совфеда представили знаковый проект агродрона А60-Х.
Гендиректор совместного белорусско-китайского предприятия «Авиационные технологии и комплексы» Юрий Леоновец рассказал о знаковом проекте агродрона А60-Х. Инновационный комплекс начали разрабатывать в 2020 году. Уже запущена линия по сборке дронов. На следующей неделе часть специалистов из Башкортостана отправится в Беларусь для обучения производству и пилотированию.