Радий Хабиров принял участие в открытии магазина белорусской одежды «Коминтерн»

Первый в стране. Радий Хабиров принял участие в открытии первого в России официального магазина белорусской фабрики «Коминтерн». Один из крупнейших производителей одежды занимается пошивом классических мужских костюмов, а также выпускает модели для женщин и школьную форму.
Костюм сидит как влитой. И не это ли лучшая реклама для нового магазина? Радия Хабирова можно в некоторой степени назвать лицом бренда «Коминтерн», ведь именно он предложил белорусскому предприятию во время январского визита наладить сотрудничество с регионом. И вот спустя полгода именно в Уфе открыли первый в России официальный магазин фабрики.
Гомельское предприятия «Коминтерн» специализируется на выпуске классических мужских костюмов – до 1000 комплектов в день. Это один из крупнейших производителей в Белоруссии. Не так давно на фабрике начали шить пальто, куртки, женскую одежду и школьную форму. Основной потребитель продукции – россияне. Предприятие продаёт в нашей стране около 70% своих изделий. «Коминтерн» ко всему прочему и одно из старейших белорусских предприятий. В следующем году фабрика отметит 105-летие.
На церемонии открытия присутствовало высшее руководство Гомельской области, где и располагаются пошивочные цеха предприятия. Как отметил председатель облисполкома Иван Крупко, совместно с Башкортостаном белорусский регион успешно налаживает сотрудничество и в других сферах.
Во время осмотра магазина Радий Хабиров обсудил с руководством «Коминтерна» возможность обмена опытом по пошиву школьной формы. Белорусская сторона пригласила швей из Башкортостана посетить гомельское предприятие. В перспективе республика могла бы стать одной из площадок по производству одежды белорусского бренда.