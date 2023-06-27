Радий Хабиров принял участие в открытии магазина белорусской одежды «Коминтерн»

Первый в стране. Радий Хабиров принял участие в открытии первого в России официального магазина белорусской фабрики «Коминтерн». Один из крупнейших производителей одежды занимается пошивом классических мужских костюмов, а также выпускает модели для женщин и школьную форму.

Костюм сидит как влитой. И не это ли лучшая реклама для нового магазина? Радия Хабирова можно в некоторой степени назвать лицом бренда «Коминтерн», ведь именно он предложил белорусскому предприятию во время январского визита наладить сотрудничество с регионом. И вот спустя полгода именно в Уфе открыли первый в России официальный магазин фабрики.

Мы начинаем производить сами то, что должны производить, и не зависеть от политических событий. Будем кормить, одевать себя, ездить сами будем. Белорусы в этом плане сделали очень серьёзный рывок. Мы сохранили машиностроение, лёгкую промышленность, высокотехнологичные производства. Будем взаимодействовать дальше. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы проводит этот форум для того, чтобы формировать такие кооперационные связи. В этом году на форуме подпишем договоров и соглашений между российскими и белорусскими компаниями более чем на 150 млрд рублей. Это, конечно, не все элементы сотрудничества. Оно развивается в науке, образовании, культуре. За 10 лет на форумах мы рассматривали развитие сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. Поэтому сегодняшнее событие – подтверждение того, что мы не зря это делаем. Юрий Воробьёв, заместитель председателя Совета Федерации России

Гомельское предприятия «Коминтерн» специализируется на выпуске классических мужских костюмов – до 1000 комплектов в день. Это один из крупнейших производителей в Белоруссии. Не так давно на фабрике начали шить пальто, куртки, женскую одежду и школьную форму. Основной потребитель продукции – россияне. Предприятие продаёт в нашей стране около 70% своих изделий. «Коминтерн» ко всему прочему и одно из старейших белорусских предприятий. В следующем году фабрика отметит 105-летие.

На церемонии открытия присутствовало высшее руководство Гомельской области, где и располагаются пошивочные цеха предприятия. Как отметил председатель облисполкома Иван Крупко, совместно с Башкортостаном белорусский регион успешно налаживает сотрудничество и в других сферах.