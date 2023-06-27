Российские ученые нашли подход к экономии дорогих металлов

Научные сотрудники из Ростова предложили новый подход к разработке катализаторов. Об этом сообщает пресс-служба Южного федерального университета.

По словам ученых, новый подход позволит экономить дорогие вещества. Руководитель проекта профессор Александр Солдатов рассказал, что после проведения рационального дизайна новых катализаторов для широкого спектра важных каталитических реакций в промышленности и фармацевтике, новый подход с одной стороны имеет высокую экономичность, а с другой - минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.