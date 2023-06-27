Производитель сельхозтехники из Беларуси поставит Башкирии комбайны по сниженной цене

Белорусский холдинг планирует поставить аграриям Башкирии не менее 100 комбайнов по сниженной цене. Соответствующее соглашение заключили Минсельхоз республики и белорусский холдинг «Гомсельмаш» – это крупнейший производитель сельхозтехники.

Также в Уфимском районе открылся специализированный сервисный центр. Соглашение гарантирует поставки башкирским аграриям до 2024 года не менее 100 единиц комбайнов. Дополнительные скидки предусмотрены на запчасти.

Также о сотрудничестве в сфере АПК договорились аграрные ведомства Башкортостана и Ульяновской области. Соглашение предусматривает содействие в растениеводстве, животноводстве, пчеловодстве, биотехнологиях, развитии малых форм хозяйствования. Кроме этого, стороны будут сотрудничать в развитии торговли. Для этого будут организовывать ярмарки. Также документ предполагает инвестиционное сотрудничество.