В Уфе продолжается фестиваль национальных культур «Улица Дружбы»

В рамках Форума регионов России и Беларуси продолжается фестиваль национальных культур. «Улица Дружбы» открыта для уфимцев и гостей столицы. Она протянулась по улице Заки Валиди до пересечения с Советской.

Там представлены подворья десятков народов. Сегодня на «Улице Дружбы» побывала председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. На фестивале можно увидеть предметы быта, блюда и виды рукоделия представителей более десятка национальностей. Можно принять участие и в мастер-классах.