В Башкирии открылась самая мощная газозаправочная станция

В Уфимском районе республики открыли самую мощную газозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В открытии АГНКС-1 Жуковский принял участие премьер-министр региона Андрей Назаров. По словам премьер-министра, Башкирия с 2020 года участвует в государственной программе «Развитие рынка газомоторного топлива». И сегодня в Башкортостане действует уже 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
Новая станция в Уфимском районе является самой большой и самой мощной во всей республике. Проектная производительность – 2400 м3/час, когда у остальных станций, построенных с 2020 года – не более 1500.