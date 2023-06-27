В Башкирии открылась самая мощная газозаправочная станция

В Уфимском районе республики открыли самую мощную газозаправочную станцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В открытии АГНКС-1 Жуковский принял участие премьер-министр региона Андрей Назаров. По словам премьер-министра, Башкирия с 2020 года участвует в государственной программе «Развитие рынка газомоторного топлива». И сегодня в Башкортостане действует уже 51 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.