В Башкирии начнут сборку мини-тракторов «Беларус»

В республике запустят сборку мини-тракторов "Беларус". Организуют работу в городе Дюртюли. Соглашение о сотрудничестве подписали министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

Фото №1 - В Башкирии начнут сборку мини-тракторов «Беларус»

Уже в 2023 году в регион доставят не менее 30 комплектов для сборки тракторов. Мощность машины - до 16 лошадиных сил. Отмечается, что в настоящее время в Башкирии высокая потребность в мини-тракторах.

Также, согласно договору, аграриев Башкирии будут снабжать запчастями и обеспечивать сервисными услугами. Минсельхоз сообщает, что аграриям также выделят субсидии на приобретение мини-тракторов. 

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