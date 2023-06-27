В Башкирии начнут сборку мини-тракторов «Беларус»

В республике запустят сборку мини-тракторов "Беларус". Организуют работу в городе Дюртюли. Соглашение о сотрудничестве подписали министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов и генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

Уже в 2023 году в регион доставят не менее 30 комплектов для сборки тракторов. Мощность машины - до 16 лошадиных сил. Отмечается, что в настоящее время в Башкирии высокая потребность в мини-тракторах.