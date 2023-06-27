В Уфе открылся первый в России магазин белорусской швейной фабрики

В башкирской столице открыли первый в России магазин белорусской швейной фабрики "Коминтерн". О событии рассказал в своих социальных сетях Глава Башкирии Радий Хабиров.
Открытие магазина приурочили к X Форуму регионов России и Беларуси, который в настоящее время проходит в столице региона. Ранее делегация из Башкирии посетила «Коминтерн» и предложила открыть магазин в Уфе.
По словам Главы региона, в Башкирии открылась целая сеть белорусских товаров, которые пользуются спросом у жителей.
– У нас есть хорошие примеры взаимодействия с Беларусью в сфере промышленности, и в перспективе их должно быть еще больше, – отметил Радий Хабиров.