В Уфе почетные гости Форума регионов России и Беларуси посетили выставку техники

Сегодня, во второй день Форума регионов России и Беларуси, официально открыли выставку достижений народного хозяйства. Участие в церемонии приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова, госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев, Глава Башкортостана Радий Хабиров. Гости посетили национальные подворья на «Улице Дружбы» и ознакомились с представленной на площадке техникой. Это более сотни машин разного назначения из двух государств.

Калейдоскоп культур и традиций. Национальные подворья не уступают друг другу в гостеприимстве. Русские и белорусы угощают караваем, башкиры – чак-чаком. Это в обычные дни одна из центральных улиц города носит имя Заки Валиди, в дни форума она переименована в Улицу Дружбы. Этническое богатство представляют полсотни регионов России и все области Белоруссии.

На экспозиции достижений народного хозяйства гости осмотрели выставку из более чем 100 единиц техники – сельскохозяйственной, коммунальной, для перевозки пассажиров и для спасения жизни людей. Зеленый трамвай на площадке – еще один результат дружбы двух РБ – Республики Башкортостан и Республики Беларусь. И зеленый он не только в буквальном смысле, но и в том, что новый и рейсов пока не совершал. Улучшенной комфортабельности транспорт, вопреки санкционным вызовам, собран без импортных деталей. К юбилею столицы планируют выпустить технику на городские улицы.

Представленные на улице экземпляры техники сделаны из железа, выпущенного на белорусском металлургическом заводе. С продукцией предприятия, которое входит в пятерку лучших мировых производителей армирующих материалов для изготовления шин, гости ознакомились уже в крытом павильоне. Здесь же была представлена продукция, выпускаемая в Башкортостане.

А это стенд Беларуси, презентующий туристическую привлекательность республики и заповедные территории. Был представлен национальный парк «Беловежская пуща», который сейчас тесно сотрудничает с нашей республикой в вопросе восстановления популяции зубров.